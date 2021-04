Ema, possibili legami tra il vaccino J&J e le trombosi rare (Di martedì 20 aprile 2021) L'Agenzia europea del farmaco (Ema) riconosce "possibili" legami di causa - effetto tra il vaccino di Johnson & Johnson e gli eventi "molto rari" di trombosi cerebrale che si sono verificati negli Usa. Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021) L'Agenzia europea del farmaco (Ema) riconosce "di causa - effetto tra ildi Johnson & Johnson e gli eventi "molto rari" dicerebrale che si sono verificati negli Usa.

Advertising

Agenzia_Ansa : Ema, possibili legami tra il vaccino J&J ed eventi rari. 'Ma i benefici superano i rischi', fa sapere l'Agenzia eur… - TgLa7 : #Johnson&Johnson, #Ema: possibili legami con rare #trombosi - RaiNews : Dall'Ema via libera al vaccino #JohnsonandJohnson. L'Agenzia riconosce 'possibili' legami di causa-effetto tra il v… - SplendorSolis00 : RT @MariaRo51490621: Vaccino J&J, Ema: “I benefici superano i rischi, trombosi molto rare” Secondo l' Ema nel bugiardino ' dovrebbe essere… - lorenzocasalin4 : RT @valy_s: #COVID19 Esattamente come per #AstraZeneca, anche per il vaccino #JohnsonandJohnson ci sono “possibili legami” con le trombosi… -