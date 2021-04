Elisabetta II, la vita dopo Filippo: consolata dai suoi corgi e dalle donne della famiglia reale (Di martedì 20 aprile 2021) La commovente immagine di Elisabetta II seduta sola, causa Covid, nella cappella di San Giorgio ai funerali del marito Filippo, ha fatto il giro del mondo. Dopo settantatre anni di matrimonio, la regina ha dovuto dare l’ultimo addio al marito senza nemmeno il conforto della vicinanza fisica dei suoi cari. Era sola anche quando le lacrime hanno solcato il suo viso mentre, seduta in auto, seguiva il feretro del marito. Leggi su vanityfair (Di martedì 20 aprile 2021) La commovente immagine di Elisabetta II seduta sola, causa Covid, nella cappella di San Giorgio ai funerali del marito Filippo, ha fatto il giro del mondo. Dopo settantatre anni di matrimonio, la regina ha dovuto dare l’ultimo addio al marito senza nemmeno il conforto della vicinanza fisica dei suoi cari. Era sola anche quando le lacrime hanno solcato il suo viso mentre, seduta in auto, seguiva il feretro del marito.

Advertising

ElaisaFrancesb : RT @ilmerdoscopo: è ufficialmente iniziata la Taurus Season, ovvero la stagione dell’edonismo, della determinazione improntata ai piacere d… - ilmerdoscopo : è ufficialmente iniziata la Taurus Season, ovvero la stagione dell’edonismo, della determinazione improntata ai pia… - Ginevra_Styles_ : No vabbè non ci credo aiuto Mi chiedo ancora come sia possibile essere stata gregorelli e poi prelemi e offendere… - 9s6NRWM8WjqSdWg : Mi fa sorridere pensare a tutte quelle persone che pensavano a Elisabetta come una ragazza snob che conduceva una v… - alleloc_ra : RT @Stazionedellart: 'Il vaso, la vita umana, l'opera d'arte possono rompersi, mentre ciò che contengono è inesauribile' M. Lai Il 16 apri… -