Elisa Isoardi è tornata in Italia | la prima foto social dopo l’addio all’«Isola dei Famosi»

(Di martedì 20 aprile 2021) La scorsa settimana Elisa Isoardi è stata costretta a lasciare l’Isola dei famosi per via di un piccolo incidente: mentre cucinava un lapillo rovente di cenere le ha colpito l’occhio. Niente di grave, ma i medici hannno ritenuto opportuno che lasciasse l’Honduras per ulteriori accertamenti. https://twitter.com/IsolaDeiFamosi/status/1382817817901342721

Costretta a lasciare L'Isola dei Famosi da un piccolo incidente, Elisa Isoardi è rientrata in Italia. La settimana scorsa, infatti, mentre cucinava, è stata colpita all'occhio da un piccolo lapillo del fuoco da campo e, nonostante il prontissimo intervento dei medici, è dovuta rientrare per ulteriori accertamenti. Elisa Isoardi è tornata in Italia ed ha condiviso il primo post dopo l'addio all'Isola dei Famosi. Con la benda sull'occhio ma sorridente, la conduttrice tv ha tirato le somme della sua esperienza.