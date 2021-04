Elezioni Amministrative 2021, a Bologna le primarie più incerte della storia del centrosinistra (Di martedì 20 aprile 2021) Succede che gli scenari della politica ogni tanto possono ancora stupire, ed è quello che sta accadendo a Bologna, dove in questi giorni la sfida all’interno del centrosinistra tra Matteo Lepore e Isabella Conti assume i contorni della competizione pura e affatto scontata. Forse l’unica volta, a memoria, in cui (almeno in Italia) le primarie non hanno un nome scritto già vincitore in partenza. Almeno così è oggi, perché fino a pochi giorni fa la situazione era tutt’altra, piuttosto statica e noiosa, finché non c’è stato l’incontro tra Letta e Renzi e quest’ultimo (come gli riesce facile fare) ha scompaginato ogni sicurezza dei democratici bolognesi. Renzi ha lanciato la corsa a sindaca di Bologna sul nome di una donna, rimarcando i cavalli di battaglia che lo stesso Letta qualche ... Leggi su tpi (Di martedì 20 aprile 2021) Succede che gli scenaripolitica ogni tanto possono ancora stupire, ed è quello che sta accadendo a, dove in questi giorni la sfida all’interno deltra Matteo Lepore e Isabella Conti assume i contornicompetizione pura e affatto scontata. Forse l’unica volta, a memoria, in cui (almeno in Italia) lenon hanno un nome scritto già vincitore in partenza. Almeno così è oggi, perché fino a pochi giorni fa la situazione era tutt’altra, piuttosto statica e noiosa, finché non c’è stato l’incontro tra Letta e Renzi e quest’ultimo (come gli riesce facile fare) ha scompaginato ogni sicurezza dei democratici bolognesi. Renzi ha lanciato la corsa a sindaca disul nome di una donna, rimarcando i cavalli di battaglia che lo stesso Letta qualche ...

