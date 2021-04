Editoria | Ali | ‘anche l’Aie dica no all’online globalizzato senza regole’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) – I dati sull’andamento del mercato del libro comunicati da Aie (+ 26,6% nel primo trimestre 2021 sul 2020) se da un lato segnalano la prosecuzione di un trend di ripresa del settore, dall’altro non sembrano tenere in minima considerazione la situazione contingente del 2020, che già dalla fine di febbraio registrava forti contrazioni di vendita, confermate poi dai dati pubblicati dalla stessa Aie. E’ quanto sostiene l’Ali, l’Associazione dei Librai italiani aderente a Confcommercio in una nota nella quale sottolinea: ‘Pesante il calo di fatturato: il 72% dei piccoli e medi editori stima una perdita a marzo superiore al 30%, il 56% superiore al 50%, il 29% superiore al 70%. Le librerie con il lockdown hanno avuto in dieci settimane 140 milioni di minor fatturato, pari a circa 45 milioni di euro di mancati utili lordi”. Secondo i librai i dati presentati ...