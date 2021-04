Ecco perché Beppe Grillo rompe il silenzio sul figlio Ciro (Di martedì 20 aprile 2021) La procura di Tempio Pausania verso il rinvio a giudizio del ventenne (e tre amici) per «stupro di gruppo», il leader grillino lo difende: «perché non l’avete arrestato subito?». Non ha detto una parola per 21 mesi, neanche quando L’Espresso dedicò al caso una copertina Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 20 aprile 2021) La procura di Tempio Pausania verso il rinvio a giudizio del ventenne (e tre amici) per «stupro di gruppo», il leader grillino lo difende: «non l’avete arrestato subito?». Non ha detto una parola per 21 mesi, neanche quando L’Espresso dedicò al caso una copertina

Advertising

redazioneiene : “Trafficava droga e ibuprofene… Ma tranquilli è vivo. È tutta colpa nostra!”. Ecco perché Aiello è finito in tenden… - fattoquotidiano : VACCINO ASTRAZENECA Troppi ritardi, troppi tagli alle forniture: ecco perché la Commissione potrebbe non rinnovare… - fattoquotidiano : Vitalizio al condannato Formigoni? Chi l’ha concesso dice che era “un atto imposto da una legge dei 5 stelle”. Ecco… - Emyli009 : RT @Iperborea_: “Perché dice questo? Non ha senso. È da non so quante puntate che io e Serena facciamo coreografie fuori dalle nostre zone… - Catia05605065 : RT @OGiannino: Ecco cosa abbiamo fatto in un anno per la riapertura in presenza integrale della scuola, a parte sedie a rotelle con 95mln b… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché WhatsApp Pink, occhio alla (falsa) versione in rosa: ecco perché è bene non scaricarla Allarme WhatsApp : da qualche giorno, sui social e non solo, stanno girando schermate e link che consentirebbero di installare una sorta di skin di colore rosa per l'app di messaggistica istantanea. ...

Superlega e nuove regole: partite più corte e tre tempi. Sarà l'era di highlights e livestreaming. La missione: attrarre i più giovani Ecco perché i dodici club fondatori sono d'accordo non solo nel vendere gli highlights della partita , il concentrato delle emozioni della sfida, la raffica dei gol e le acrobazie dei campioni in ...

Cashback: «Ecco perché non deve essere cancellato» Corriere della Sera Allarme WhatsApp : da qualche giorno, sui social e non solo, stanno girando schermate e link che consentirebbero di installare una sorta di skin di colore rosa per l'app di messaggistica istantanea. ...i dodici club fondatori sono d'accordo non solo nel vendere gli highlights della partita , il concentrato delle emozioni della sfida, la raffica dei gol e le acrobazie dei campioni in ...