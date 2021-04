“É sempre mezzogiorno”: le ricette del 20 aprile 2021 (Di martedì 20 aprile 2021) Nuovo anno, solita cucina. Anche oggi, una nuova, scoppiettante puntata della prima edizione del nuovo programma di e con Antonella Clerici, “É sempre mezzogiorno”, in onda dal lunedì al venerdì, su Rai1, alle 12:00. “Un programma in cui la cucina è il contesto e lo spunto per parlare di attualità. Di temi leggeri. Le persone, soprattutto in questo periodo difficile, hanno bisogno di allegria, un pizzico di gossip e tanta, tanta serenità“, spiega la conduttrice a Tv Sorrisi e Canzoni. Ma veniamo alla puntata di oggi, che come sempre seguiremo in diretta anche su ricetteintv.com. Tra una battuta ed un saggio consiglio (culinario, ovviamente), gli chef dell’amato cooking show condotto da Antonella Clerici hanno proposto invitanti ricette (quindi, deliziose pietanze!), che abbiamo puntualmente annotato ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 20 aprile 2021) Nuovo anno, solita cucina. Anche oggi, una nuova, scoppiettante puntata della prima edizione del nuovo programma di e con Antonella Clerici, “É”, in onda dal lunedì al venerdì, su Rai1, alle 12:00. “Un programma in cui la cucina è il contesto e lo spunto per parlare di attualità. Di temi leggeri. Le persone, soprattutto in questo periodo difficile, hanno bisogno di allegria, un pizzico di gossip e tanta, tanta serenità“, spiega la conduttrice a Tv Sorrisi e Canzoni. Ma veniamo alla puntata di oggi, che comeseguiremo in diretta anche suintv.com. Tra una battuta ed un saggio consiglio (culinario, ovviamente), gli chef dell’amato cooking show condotto da Antonella Clerici hanno proposto invitanti(quindi, deliziose pietanze!), che abbiamo puntualmente annotato ...

Advertising

sononerahogws : @oliverhogws senti solo perché ti scrivo sempre buongiorno mezzogiorno non vuole dire che domani io non possa farlo alle dieci e mezza - Astrea9428 : ''Dove sei diretto cowboy?' 'In nessun posto speciale.' 'In nessun posto speciale? Ho sempre desiderato andarci.'… - EmilyVanValents : @elicol82 Lei strilla sempre nei film. È un po’ la Giovanna Mezzogiorno americana - BlueNile1983 : @Lucrezi97533276 @kiara86769608 I soldi del sud se li sono mangiati sempre al nord......a partire dai Savoia con la… - zazoomblog : È sempre mezzogiorno Antonella Clerici in lacrime - #sempre #mezzogiorno #Antonella -