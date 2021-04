“É sempre mezzogiorno”: cestini croccanti con insalata di tacchino di Daniele Persegani (Di martedì 20 aprile 2021) Daniele Persegani promette una ‘ricettina’ adatta alla prova costume, quindi leggera ed approvata dall’attenta Evelina. Un secondo piatto a base di carne bianca dal sapore orientale. Ecco i cestini croccanti con insalata di tacchino.Ingredienti 1 confezione di pasta fillo, 30 g burro, 200 g pomodorini ciliegia, 350 g fesa da tacchino, 40 g senape dolce, 40 g uvetta, 1 bicchiere di prosecco, salsa worcester, succo di 1 limone, 1 cespo di lattuga, 4 coste di sedano bianco, 30 g pinoli, 100 g maionese, 1 vasetto di yogurt bianco, 4 fette di pane raffermo, origano, sale, pepe, olio evo ProcedimentoRitagliamo dei quadrati dalla pasta fillo. Li inseriamo all’interno delle cocottine imburrate, o una teglia da muffin, sovrapponendo 4-5 strati e spennellandone ognuno con poco ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 20 aprile 2021)promette una ‘ricettina’ adatta alla prova costume, quindi leggera ed approvata dall’attenta Evelina. Un secondo piatto a base di carne bianca dal sapore orientale. Ecco icondi.Ingredienti 1 confezione di pasta fillo, 30 g burro, 200 g pomodorini ciliegia, 350 g fesa da, 40 g senape dolce, 40 g uvetta, 1 bicchiere di prosecco, salsa worcester, succo di 1 limone, 1 cespo di lattuga, 4 coste di sedano bianco, 30 g pinoli, 100 g maionese, 1 vasetto di yogurt bianco, 4 fette di pane raffermo, origano, sale, pepe, olio evo ProcedimentoRitagliamo dei quadrati dalla pasta fillo. Li inseriamo all’interno delle cocottine imburrate, o una teglia da muffin, sovrapponendo 4-5 strati e spennellandone ognuno con poco ...

