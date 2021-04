E se guardare film e serie in costume,facesse davvero bene al nostro morale? (Di martedì 20 aprile 2021) E se guardare film e serie in costume, drammatici o romantici, facesse davvero bene al nostro morale? Questo è un motivo in più che potrebbe spiegare il successo internazionale di The Bridgertons ‘Chronicle su Netflix. I benefici dei film d’epoca sul morale Il dottor Wing Yee, dottore in psicologia e ricercatore sulla nozione di “nostalgia” ha parlato sull’argomento. Immergendoti in un film o in una serie ambientata in un’epoca passata, scappi con la mente. E raggiungi una forma di nostalgia che ha una funzione psicologica essenziale: farti accettare l’incertezza del futuro e mantenere la salute mentale, sostiene il ricercatore. ... Leggi su distantimaunite (Di martedì 20 aprile 2021) E sein, drammatici o romantici,al? Questo è un motivo in più che potrebbe spiegare il successo internazionale di The Bridgertons ‘Chronicle su Netflix. Ifici deid’epoca sulIl dottor Wing Yee, dottore in psicologia e ricercatore sulla nozione di “nostalgia” ha parlato sull’argomento. Immergendoti in uno in unaambientata in un’epoca passata, scappi con la mente. E raggiungi una forma di nostalgia che ha una funzione psicologica essenziale: farti accettare l’incertezza del futuro e mantenere la salute mentale, sostiene il ricercatore. ...

Advertising

marilenagasbar1 : @jabbaTM Esatto. Mai mi sognerei di farlo. Diamo voce e potere noi a costoro anche quando si guardano programmi che… - iceTeaSince1856 : RT @Librarylover9: Con te, #unaRagionePer guardare film di animazione Disney a tutte le età. #unTemaAlGiorno ?? Gilda (Lilly e il Vagabond… - hejclifford : spendere sei dollari per il nuovo film di seb stan o guardare qualcos’altro? - emilskeltal : Che voglia di passare la notte a guardare film e in particolare phantom of the paradise - http_eep : @dontalkoutloud1 Io nonostante sia etero ma pro lgbtq+ proprio non riesco a leggere libri o guardare film lgbtq+, a… -