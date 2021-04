È morto il presidente del Ciad (Di martedì 20 aprile 2021) L’esercito Ciadiano dice che Idriss Déby è stato ucciso durante alcuni scontri con i ribelli, ma ci sono diverse cose ancora poco chiare Leggi su ilpost (Di martedì 20 aprile 2021) L’esercitoiano dice che Idriss Déby è stato ucciso durante alcuni scontri con i ribelli, ma ci sono diverse cose ancora poco chiare

Advertising

limesonline : ???? Dal nostro archivio sul Lago e sul #Ciad, il cui presidente Idriss Déby, appena rieletto, è morto durante uno sc… - emiliobolles : RT @agambella: #Ciad L'esercito ha confermato che il presidente del Ciad Idriss Déby è morto per le ferite riportate durante i combattiment… - africexp : BREAKING NEWS/Ciad morto in combattimento Idriss Déby, ucciso dai ribelli - malberizzi : BREAKING NEWS/Ciad morto in combattimento Idriss Déby, ucciso dai ribelli - cotoelgyes : BREAKING NEWS/#Ciad morto in combattimento Idriss Déby, ucciso dai ribelli -