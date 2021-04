E’ morto il presidente del Ciad Idriss Deby Itno (Di martedì 20 aprile 2021) . Il politico è deceduto nello scontro contro i ribelli nel nord del Paese. ROMA – . Il politico, al potere da 30 anni nel suo Paese, è deceduto nello scontro i ribelli nel nord del Paese durante il fine settimana. La notizia è stata riportata dall’Ansa che cita il portavoce delle forze armate locali. L’annuncio “Il presidente della Repubblica, Capo dello Stato, Capo Supremo delle Forze Armate, Idriss Deby Itno – si legge nel comunicato – ha appena esalato il suo ultimo respiro per difendere l’integrità territoriale sul campo di battaglia. E’ con profonda amarezza che annunciamo al popolo Ciadiano la morte, martedì 20 aprile 2021, del maresciallo del Ciad”. Dopo la scomparsa di uno dei punti di riferimento del Ciad, le forze armate saranno guidate dal ... Leggi su newsmondo (Di martedì 20 aprile 2021) . Il politico è deceduto nello scontro contro i ribelli nel nord del Paese. ROMA – . Il politico, al potere da 30 anni nel suo Paese, è deceduto nello scontro i ribelli nel nord del Paese durante il fine settimana. La notizia è stata riportata dall’Ansa che cita il portavoce delle forze armate locali. L’annuncio “Ildella Repubblica, Capo dello Stato, Capo Supremo delle Forze Armate,– si legge nel comunicato – ha appena esalato il suo ultimo respiro per difendere l’integrità territoriale sul campo di battaglia. E’ con profonda amarezza che annunciamo al popoloiano la morte, martedì 20 aprile 2021, del maresciallo del”. Dopo la scomparsa di uno dei punti di riferimento del, le forze armate saranno guidate dal ...

Advertising

limesonline : ???? Dal nostro archivio sul Lago e sul #Ciad, il cui presidente Idriss Déby, appena rieletto, è morto durante uno sc… - JLTouadi : RT @RaiNews: Al momento non è stato possibile trovare una conferma indipendente delle circostanze della morte di Déby, avvenuta in un luogo… - news_mondo_h24 : E’ morto il presidente del Ciad Idriss Deby Itno - fisco24_info : Ciad, ucciso il “presidente quasi a vita” Déby, baluardo nella guerra al terrorismo: Il giorno esser stato proclama… - therealComi : RT @BobbyMcflyy: Ze Derbi: 'giocherò solo se mi costringerà il presidente. Per fortuna è morto' -