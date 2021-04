Advertising

limesonline : ???? Dal nostro archivio sul Lago e sul #Ciad, il cui presidente Idriss Déby, appena rieletto, è morto durante uno sc… - cirillo1995 : #Ciad È morto il presidente del Chad Idriss #Déby, in carica dal 1990. @ultimora_pol - RomanoAng : E' morto, ucciso dai ribelli dell'FACT il presidente del Ciad, appena rieletto, Idriss Déby Itno. Si apre un altro… - ilpost : È morto il presidente del Ciad Idriss Déby, dice l’esercito ciadiano - CIROCOZZI : Morto il presidente del Ciad, comunica l'esercito: -

Ultime Notizie dalla rete : morto presidente

... fa affari in mezzo mondo (Italia compresa) e ha comel'ex cancelliere tedesco Gerhard ... Vladimir Putin disse: 'Se l'avessimo voluto, sarebbe'. Cinico, ma a ragione. In Russia, ...... ma senza produrre sintomi, insomma si dimostra "clinicamente". L'estate scorsa infatti non ... Ildella Conferenza Stato Regioni, nonché governatore dell'Emilia Romagna, Stefano ...Idriss Déby, presidente del Ciad dal 1990, è stato ucciso a causa di alcune ferite riportate mentre si trovava nei pressi di una zona di guerra, ha detto ...MILANO, 20 APR - "Già a dicembre 2020 dicevo che Florentino Peréz era molto disperato, ora è completamente perso. Il calcio non è rovinato come dice lui, né la Superlega, che è uno dei problemi, può e ...