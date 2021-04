Duran Duran, a maggio il nuovo singolo “The invisible” (Di martedì 20 aprile 2021) BOLOGNA – Durante un’intervista rilasciata ieri sera a Red Ronnie in diretta web nella trasmissione “Barone Rosso”, il tastierista dei Duran Duran Nick Rhodes ha svelato che a maggio è prevista la pubblicazione del nuovo singolo del gruppo, che si intitolerà “The invisible”. Il nuovo album dei Duran Duran, già pronto per il 2020 e poi rinviato a causa della pandemia, dovrebbe invece arrivare nel prossimo mese di ottobre. Tra le collaborazioni in programma, anche quella con Giorgio Moroder. Dunque una delle band inglesi più importanti degli ultimi 40 anni è pronta per il grande ritorno. L’ultimo disco dei ... Leggi su lopinionista (Di martedì 20 aprile 2021) BOLOGNA –te un’intervista rilasciata ieri sera a Red Ronnie in diretta web nella trasmissione “Barone Rosso”, il tastierista deiNick Rhodes ha svelato che aè prevista la pubblicazione deldel gruppo, che si intitolerà “The”. Ilalbum dei, già pronto per il 2020 e poi rinviato a causa della pandemia, dovrebbe invece arrivare nel prossimo mese di ottobre. Tra le collaborazioni in programma, anche quella con Giorgio Moroder. Dunque una delle band inglesi più importanti degli ultimi 40 anni è pronta per il grande ritorno. L’ultimo disco dei ...

Advertising

Lopinionista : Duran Duran, a maggio il nuovo singolo “The invisible” - efeduran__ : @Nehirr_duran Jdjsjzjs - lamen__ : Disgenesia jajsjsjsjsjskska que imbéciles son estos mama salen a la calle y no duran 5 minutos - aliindizi : in un'altra vita vorrei essere lorena duran, grazie - babdi302 : RT @RedRonnie: Nick Rhodes dei @duranduran al Barone Rosso con Red Ronnie: la collaborazione con Wendy Bevan in Astronomia -

Ultime Notizie dalla rete : Duran Duran Todis Salerno ancora vincente: al PalaSilvestri cade anche Corato. Duran dipinge assist: all'intervallo lungo è 38 - 24. Generose le pugliesi, ma il lavoro difensivo delle salernitane migliora alla ripresa. Rassicurante il +20 della mezzora, sigillato da una tripla ...

Instituto Cervantes, cinque incontri per celebrare la settimana del libro L' Instituto Cervantes di Roma celebra la settimana del libro con una serie di incontri in streaming con scrittori, docenti universitari e autori spagnoli, latinoamericani e italiani. Dal 21 al 29 ...

Nick Rhodes (Duran Duran): "Andate a Capodimonte" The Way Magazine Duran Duran, a maggio il nuovo singolo “The invisible” BOLOGNA - Durante un'intervista rilasciata ieri sera a Red Ronnie in diretta web nella trasmissione “Barone Rosso”, il tastierista dei Duran Duran Nick ...

Massimo Giletti colpito da malore in diretta tv durante 'Non è l'arena' 'Non so se riesco ad andare avanti' le parole dette dal conduttore durante la puntata di domenica 18 aprile di 'Non è l'arena' ...

dipinge assist: all'intervallo lungo è 38 - 24. Generose le pugliesi, ma il lavoro difensivo delle salernitane migliora alla ripresa. Rassicurante il +20 della mezzora, sigillato da una tripla ...L' Instituto Cervantes di Roma celebra la settimana del libro con una serie di incontri in streaming con scrittori, docenti universitari e autori spagnoli, latinoamericani e italiani. Dal 21 al 29 ...BOLOGNA - Durante un'intervista rilasciata ieri sera a Red Ronnie in diretta web nella trasmissione “Barone Rosso”, il tastierista dei Duran Duran Nick ...'Non so se riesco ad andare avanti' le parole dette dal conduttore durante la puntata di domenica 18 aprile di 'Non è l'arena' ...