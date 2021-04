Due sacchi neri al giorno solo per i bicchierini da caffè: «Porta la tazza al Bar», l’iniziativa per ridurre gli sprechi (Di martedì 20 aprile 2021) Un’iniziativa per ridurre gli sprechi. E’ questo lo spirito del progetto “Portalatazza” (con tanto di hashtag) lanciata da un Bar in Provincia di Torino nelle scorse ore per ridurre sprechi e inquinamento cresciuti in modo esponenziale con le limitazioni imposte dal Covid. Per i Bar infatti, ma anche ad esempio per le gelaterie, lavorare con l’asporto – specie ad aprile dove non c’è stata nessuna Regione gialla – ha significato produrre una montagna di “scarti” usa e getta come per l’appunto i classici bicchierini da caffè. «Produciamo 2 sacchi neri di spazzatura al giorno. E solo di bicchierini da caffè», esordisce allora il post di “Ciabot – Bar ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 aprile 2021) Un’iniziativa pergli. E’ questo lo spirito del progetto “la” (con tanto di hashtag) lanciata da un Bar in Provincia di Torino nelle scorse ore pere inquinamento cresciuti in modo esponenziale con le limitazioni imposte dal Covid. Per i Bar infatti, ma anche ad esempio per le gelaterie, lavorare con l’asporto – specie ad aprile dove non c’è stata nessuna Regione gialla – ha significato produrre una montagna di “scarti” usa e getta come per l’appunto i classicida. «Produciamo 2di spazzatura al. Edida», esordisce allora il post di “Ciabot – Bar ...

