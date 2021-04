Droni molecolari ultima frontiera della scienza | le possibilità sono infinite

(Di martedì 20 aprile 2021) Stanno lavorando apresso l’Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismn). I ricercatori Matteo Baldoni e Francesco Mercuri, hanno realizzato uno studio coordinato da Massimiliano Cavallini, poi pubblicato sulla rivista Advanced Materials che introduce, come scrive Scienze.it, un nuovo paradigma in merito alla manipolazionemateria su scala atomica.: potenzialità(Foto Scienze.it)“Il lavoro – spiega Cavallini – è basato sull’uso di particolari molecole capaci, come veri e propri, di planare sulla superficie dei materiali, eseguendo operazioni controllate quali rimuovere o sostituire singoli atomi, superando così i limiti tecnici legati alla manipolazione ...

permetteranno di realizzare una serie di nuovi materiali a bassa dimensionalità, in parte già previsti, ma solo in teoria, con proprietà fisiche eccezionali, ottimizzate per ...La ricerca dell'Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati del Cnr, pubblicata sulla rivista Advanced Materials, introduce un nuovo paradigma per la manipolazione della materia su scala atom ...