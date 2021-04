Draghi: prepararci al futuro, non sappiamo quanto durerà pandemia (Di martedì 20 aprile 2021) "Dobbiamo migliorare le nostre capacità di risposta e avere gli strumenti per rispondere a future emergenze sanitarie" ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi aprendo il webinar di ascolto ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021) "Dobbiamo migliorare le nostre capacità di risposta e avere gli strumenti per rispondere a future emergenze sanitarie" ha detto il presidente del Consiglio Marioaprendo il webinar di ascolto ...

Advertising

RaiNews : 'Dobbiamo sostenere la ricerca, rafforzare le catene di approvvigionamento e ristrutturare i sistemi sanitari nazio… - MarinoBruschini : RT @tg2rai: In vista del prossimo summit sulla salute, #Draghi sottolinea: 'La pandemia ci impone di prepararci per il futuro: sostenere la… - TheItalianTimes : #draghi: “Rafforzare i sistemi #sanitari. Dobbiamo prepararci al #futuro” Il premier ha incontrato i #sindacati sul… - ragusaibla : RT @tg2rai: In vista del prossimo summit sulla salute, #Draghi sottolinea: 'La pandemia ci impone di prepararci per il futuro: sostenere la… - RedattoreSocial : #Sanità, #Draghi: prepararci meglio al futuro, non sappiamo quando sarà la prossima pandemia. In vista del… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi prepararci Draghi: prepararci al futuro, non sappiamo quanto durerà pandemia "Dobbiamo migliorare le nostre capacità di risposta e avere gli strumenti per rispondere a future emergenze sanitarie" ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi aprendo il webinar di ascolto con la società civile in vista del Global Health Summit, che si terrà il 21 maggio a Roma, insieme alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. ...

Draghi alla vigilia del Global health summit: 'non sappiamo per quanto tempo durerà questa pandemia' Il Covid ci ha insegnato che dobbiamo prepararci al futuro e ristrutturare i nostri sistemi sanitari, anche perché ' non sappiamo per ... A parlare è il premier, Mario Draghi, in vista del Global health ...

Draghi:"Prepararci al futuro, ristrutturare i sistemi sanitari" Rai News Draghi: “Rafforzare i sistemi sanitari. Dobbiamo prepararci al futuro” Il premier oggi ha incontrato anche i sindacati sul Recovery Plan: “Questa settimana in Cdm”. Ma sul blocco dei licenziamenti rinvia al tavolo con Orlando ...

Sanità, Draghi: prepararci meglio al futuro, non sappiamo quando sarà la prossima pandemia In vista del Global Health Summit del prossimo 21 maggio a Roma, il presidente Draghi e la presidente della Commissione Ue von der Leyen introducono i lavori del webinar di ...

"Dobbiamo migliorare le nostre capacità di risposta e avere gli strumenti per rispondere a future emergenze sanitarie" ha detto il presidente del Consiglio Marioaprendo il webinar di ascolto con la società civile in vista del Global Health Summit, che si terrà il 21 maggio a Roma, insieme alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. ...Il Covid ci ha insegnato che dobbiamoal futuro e ristrutturare i nostri sistemi sanitari, anche perché ' non sappiamo per ... A parlare è il premier, Mario, in vista del Global health ...Il premier oggi ha incontrato anche i sindacati sul Recovery Plan: “Questa settimana in Cdm”. Ma sul blocco dei licenziamenti rinvia al tavolo con Orlando ...In vista del Global Health Summit del prossimo 21 maggio a Roma, il presidente Draghi e la presidente della Commissione Ue von der Leyen introducono i lavori del webinar di ...