'Downton Abbey' torna al cinema: il sequel in arrivo a Natale (Di martedì 20 aprile 2021) Lord Crawley (Hugh Bonneville) ha dato la buona novella ai fan di 'Downton Abbey' . Il film avrà un sequel e arriverà al cinema dal prossimo 22 dicembre. E' stato anche confermato che tornerà al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 aprile 2021) Lord Crawley (Hugh Bonneville) ha dato la buona novella ai fan di '' . Il film avrà une arriverà aldal prossimo 22 dicembre. E' stato anche confermato che tornerà al ...

Advertising

vogue_italia : Lady Violet vi aspetta... Dontown Abbey 2 arriva il 22 dicembre - GQitalia : Per l'uscita in sala bisogna ancora avere pazienza, ma intanto le anticipazioni... #downtonabbey2 #cinema - trytolaughitoff : RT @ladyccrawley: Downton Abbey sarà sempre casa perché riesce a farmi stare bene ? - FilmNewsItaly : 'Downton Abbey', al via le riprese del sequel - trytolaughitoff : Oggi è un buon giorno perché ho appena scoperto che faranno il secondo film di Downton Abbey OH YES ?? -