Downton Abbey torna a Natale con un nuovo film (Di martedì 20 aprile 2021) I Crawley stanno per tornare. La famiglia aristocratica inglese di inizio ’900, alle prese con le sfide della modernità, era stata protagonista dell’acclamata serie Downton Abbey, andata in onda fra il 2010 e il 2015. Alla fine del 2019, poi, il cast si era riunito per un film evento, di altrettanto successo, che, è notizia di queste ore, avrà un sequel. E molto prima di quanto si possa immaginare: il secondo capitolo debutterà nelle sale il 22 dicembre. Nel dare l’annuncio, la casa produttrice Focus Feature ha confermato il coinvolgimento del creatore della serie Julian Fellowes (attualmente impegnato anche nella produzione Hbo The Gilded Age) e i protagonisti principali Hugh Bonneville, Jim Carter, Laura Carmichael, Michelle Dockery. Sebbene all’inizio ci fossero dubbi sul ritorno della grandissima Maggie Smith, ora ... Leggi su wired (Di martedì 20 aprile 2021) I Crawley stanno perre. La famiglia aristocratica inglese di inizio ’900, alle prese con le sfide della modernità, era stata protagonista dell’acclamata serie, andata in onda fra il 2010 e il 2015. Alla fine del 2019, poi, il cast si era riunito per unevento, di altrettanto successo, che, è notizia di queste ore, avrà un sequel. E molto prima di quanto si possa immaginare: il secondo capitolo debutterà nelle sale il 22 dicembre. Nel dare l’annuncio, la casa produttrice Focus Feature ha confermato il coinvolgimento del creatore della serie Julian Fellowes (attualmente impegnato anche nella produzione Hbo The Gilded Age) e i protagonisti principali Hugh Bonneville, Jim Carter, Laura Carmichael, Michelle Dockery. Sebbene all’inizio ci fossero dubbi sul ritorno della grandissima Maggie Smith, ora ...

Advertising

vogue_italia : Lady Violet vi aspetta... Dontown Abbey 2 arriva il 22 dicembre - GQitalia : Per l'uscita in sala bisogna ancora avere pazienza, ma intanto le anticipazioni... #downtonabbey2 #cinema - trytolaughitoff : RT @ladyccrawley: Downton Abbey sarà sempre casa perché riesce a farmi stare bene ? - FilmNewsItaly : 'Downton Abbey', al via le riprese del sequel - trytolaughitoff : Oggi è un buon giorno perché ho appena scoperto che faranno il secondo film di Downton Abbey OH YES ?? -