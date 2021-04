Downton Abbey | il secondo film nelle sale a Natale

(Di martedì 20 aprile 2021)sarà. A dare l’annuncio ufficiale è stato il produttore con un post sul profilo ufficiale delOrmai è ufficiale, ildiarriveràcinematografiche ae precisamente dal prossimo 22 dicembre. Oltre alla data di uscita del, c’è la conferma del cast, che torna al gran completo, a cui si aggiungono nuovi interpreti, come Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West. A dare l’annuncio ufficiale è stato il produttore Gareth Neame, come riporta Vogue Italia, ha dichiarato: “Dopo un anno davvero difficile con così tanti di noi separati da famiglia e amici, è un ...

Ash71Pietro : Downton Abbey 2: primo poster annuncia data di uscita ufficiale - infoitcultura : Downton Abbey 2 al cinema a Natale - Giuliovisentin : RT @MarioManca: #DowntonAbbey 2 arriva a dicembre - busypingu : tutti: evviva un nuovo film di Downton abbey io: oh cazzo non mi ricordo niente devo rivedere tutto - Diregiovani : Dopo l’enorme successo al box office della prima pellicola, sono iniziate ufficialmente le lavorazioni di… -

