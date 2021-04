Downton Abbey il film 2, un regalo di Natale ai suoi fan (Di martedì 20 aprile 2021) Downton Abbey fa un regalo di Natale ai suoi fan. E’ stato infatti annunciato che il sequel del film sarà nelle sale cinematografiche dal prossimo 22 dicembre. E’ stato anche confermato che tornerà al completo anche il cast originale con l’aggiunta dei altri attori tra cui Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West. Il primo film (2019), una sorta di spin off dell’omonima serie televisiva, iniziata nel 2010 e terminata nel 2015 dopo 52 episodi, seguiva la visita del re e della regina d’Inghilterra alla famiglia Crawley. Non è stato ancora rivelato se altri ospiti illustri visiteranno la proprietà seminando scompiglio tra il personale. “Dopo un anno difficile con molti di noi che sono stati separati dalle famiglie – ha detto il produttore Gareth Neame – è ... Leggi su velvetmag (Di martedì 20 aprile 2021)fa undiaifan. E’ stato infatti annunciato che il sequel delsarà nelle sale cinematografiche dal prossimo 22 dicembre. E’ stato anche confermato che tornerà al completo anche il cast originale con l’aggiunta dei altri attori tra cui Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West. Il primo(2019), una sorta di spin off dell’omonima serie televisiva, iniziata nel 2010 e terminata nel 2015 dopo 52 episodi, seguiva la visita del re e della regina d’Inghilterra alla famiglia Crawley. Non è stato ancora rivelato se altri ospiti illustri visiteranno la proprietà seminando scompiglio tra il personale. “Dopo un anno difficile con molti di noi che sono stati separati dalle famiglie – ha detto il produttore Gareth Neame – è ...

