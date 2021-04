Downton Abbey 2, la famiglia Crawley tornerà a Natale al cinema: tutte le novità sul secondo film (Di martedì 20 aprile 2021) La nobile famiglia Crawley è lieta di annunciare il suo ritorno. Gli aristocratici protagonisti della serie Downton Abbey, che ha dato luogo anche a un lungometraggio, torneranno infatti con un nuovo progetto cinematografico. Come regalo per i propri fan, il film uscirà difatti per il periodo natalizio e riprenderà le vicende rimaste in sospeso con il primo capitolo, uscito in sala nel 2019. Per questo motivo, dunque, rivedremo il cast originale che tanto abbiamo amato nella serie, in onda dal 2010 al 2015. Maggie Smith, Imelda Staunton e Hugh Bonneville ritorneranno a ricoprire i rispettivi ruoli di Violet Crawley, Contessa madre di Grantham, Robert Crawley e Lady Maud Bagshaw. A darne l’annuncio ufficiale è stato il profilo Instagram ufficiale di ... Leggi su velvetmag (Di martedì 20 aprile 2021) La nobileè lieta di annunciare il suo ritorno. Gli aristocratici protagonisti della serie, che ha dato luogo anche a un lungometraggio, torneranno infatti con un nuovo progettotografico. Come regalo per i propri fan, iluscirà difatti per il periodo natalizio e riprenderà le vicende rimaste in sospeso con il primo capitolo, uscito in sala nel 2019. Per questo motivo, dunque, rivedremo il cast originale che tanto abbiamo amato nella serie, in onda dal 2010 al 2015. Maggie Smith, Imelda Staunton e Hugh Bonneville ritorneranno a ricoprire i rispettivi ruoli di Violet, Contessa madre di Grantham, Roberte Lady Maud Bagshaw. A darne l’annuncio ufficiale è stato il profilo Instagram ufficiale di ...

Advertising

CinecittaNews : Sequel di Downton Abbey in sala il prossimo 22 dicembre - SeriesDesperate : Arriva il secondo film di #DowntonAbbey - zazoomblog : Downton Abbey torna al cinema: il sequel in arrivo a Natale - #Downton #Abbey #torna #cinema: - vogue_italia : Lady Violet vi aspetta... Dontown Abbey 2 arriva il 22 dicembre - GQitalia : Per l'uscita in sala bisogna ancora avere pazienza, ma intanto le anticipazioni... #downtonabbey2 #cinema -