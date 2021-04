Dove si concentra il sogno americano dalle aziende italiane (con l’aiuto di Simest) (Di martedì 20 aprile 2021) Stilando una classifica delle mete più ambite dagli imprenditori che – con la forza economica adeguata derivata dagli strumenti Simest – hanno potuto coronare il proprio sogno ed espandersi in nuove aree del mondo, emergono gli Stati Uniti. “Un’ottima iniziativa, quella di Simest, che ha avvicinato l’export italiano agli Usa: un mercato costoso che ha bisogno del know-how italiano per innovarsi e darsi una struttura. Serviva il giusto incentivo e siamo lieti che il Fondo 394/81 sia stato rifinanziato”, spiega Michela Parmeggiani, vice amministratore delegato di ExportUsa, società di consulenza che affianca le imprese italiane negli States. Illinois, Texas, Indiana, Missouri, Minnesota, Wisconsin, Georgia, Florida le destinazioni di maggiore interesse per il settore della meccanica, mentre il New Jersey ... Leggi su formiche (Di martedì 20 aprile 2021) Stilando una classifica delle mete più ambite dagli imprenditori che – con la forza economica adeguata derivata dagli strumenti– hanno potuto coronare il proprioed espandersi in nuove aree del mondo, emergono gli Stati Uniti. “Un’ottima iniziativa, quella di, che ha avvicinato l’export italiano agli Usa: un mercato costoso che ha bidel know-how italiano per innovarsi e darsi una struttura. Serviva il giusto incentivo e siamo lieti che il Fondo 394/81 sia stato rifinanziato”, spiega Michela Parmeggiani, vice amministratore delegato di ExportUsa, società di consulenza che affianca le impresenegli States. Illinois, Texas, Indiana, Missouri, Minnesota, Wisconsin, Georgia, Florida le destinazioni di maggiore interesse per il settore della meccanica, mentre il New Jersey ...

Advertising

melancoliee : @leraccoonmorice Ovvio che aggiungi tutte queste cose, ma spesso il CV italiano/europeo fa la lista delle “ respons… - WillyCoyote6 : RT @GuidoCrosetto: Super Lega. Riguarda solo le élite. È sovranazionale, in ottica UE. Ha impatti negativi sulle squadre più povere. Concen… - Alessan98860282 : RT @GuidoCrosetto: Super Lega. Riguarda solo le élite. È sovranazionale, in ottica UE. Ha impatti negativi sulle squadre più povere. Concen… - MCara92664162 : RT @GuidoCrosetto: Super Lega. Riguarda solo le élite. È sovranazionale, in ottica UE. Ha impatti negativi sulle squadre più povere. Concen… - Efisio31251859 : RT @GuidoCrosetto: Super Lega. Riguarda solo le élite. È sovranazionale, in ottica UE. Ha impatti negativi sulle squadre più povere. Concen… -