DOTA | Dragon' s Blood di Netflix riceverà una seconda stagione

(Di martedì 20 aprile 2021)ha confermato unaper la serie TV in stile anime ispirata a2,'s. La notizia è stata confermata dall'account Twitter ufficiale del celebre MOBA. Lasoprannominata "Book II" è attualmente "in lavorazione". Non ci sono molte altre informazioni, ma è comprensibile dato che la primaè stata lanciata solo di recente, il mese scorso. La conferma di una nuova, suggerisce che la prima sia andata piuttosto bene. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : #DOTADragonsBlood: confermata la seconda stagione della serie #Netflix. - GamingTalker : Dota Dragon's Blood, annunciata la seconda stagione: il documentario di Valve sul gioco è disponibile su Netflix… - JPaulo645 : DOTA: Dragon's Blood renovadooooooooooooooo. Adoro. #DOTADragonsBlood - idkmaluu : esse dota: dragon blood é legal - QueenBeyVenus : Provo a guardare Dota: Dragon's Blood -

Ultime Notizie dalla rete : DOTA Dragon

Stai guardando Pubblicità È oramai trascorso un mese da quando la serie's Blood è arrivata su Netflix. Probabilmente non ha avuto la stessa accoglienza di The Witcher, ma è stato sicuramente accolto abbastanza bene. Ecco perché l'annuncio di oggi non è ...Se vi è piaciuta's Blood ci sono buone notizie per voi. Valve ha ufficialmente confermato che una seconda stagione dello show è attualmente in lavorazione. Non ci resta che attendere quindi, per vedere il ...Valve ha confermato che DOTA: Dragon's Blood avrà una seconda stagione chiamata semplicemente Libro 2. È praticamente tutto ciò che conosciamo al momento oltre a un poster, ma il fatto che incoraggian ...Sembra che l'anime di Dota 2 continuerà la sua storia nel secondo libro di Dragon's Blood. Valve ha stuzzicato un ...