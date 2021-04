Dopo il nuovo dl Covid, "impossibile tornare indietro": indiscreto-Mentana, perché Draghi si sta giocando tutto (Di martedì 20 aprile 2021) La bozza di decreto che verrà discussa in Consiglio dei ministri conferma che dal 26 aprile avverranno le riaperture graduali. Per una volta le polemiche stanno a zero, almeno all'interno del governo presieduto da Mario Draghi, dato che il testo emerso nelle ultime ore mette d'accordo un po' tutti. Enrico Mentana in apertura del Tg di La7 ha ricordato che la bozza potrebbe ancora subire della modifiche, ma ha evidenziato come “è passata al vaglio sia delle Regioni che del Cts” e quindi ha incontrato un diffuso consenso. “Si cerca la quadratura del cerchio di un sistema di riaperture graduali, ma probabilmente senza possibilità di tornare indietro”, ha sottolineato Mentana in relazione al fatto che il nuovo decreto legge sul Covid sarà valido fino al 31 luglio, data ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) La bozza di decreto che verrà discussa in Consiglio dei ministri conferma che dal 26 aprile avverranno le riaperture graduali. Per una volta le polemiche stanno a zero, almeno all'interno del governo presieduto da Mario, dato che il testo emerso nelle ultime ore mette d'accordo un po' tutti. Enricoin apertura del Tg di La7 ha ricordato che la bozza potrebbe ancora subire della modifiche, ma ha evidenziato come “è passata al vaglio sia delle Regioni che del Cts” e quindi ha incontrato un diffuso consenso. “Si cerca la quadratura del cerchio di un sistema di riaperture graduali, ma probabilmente senza possibilità di”, ha sottolineatoin relazione al fatto che ildecreto legge sulsarà valido fino al 31 luglio, data ...

Advertising

Radio1Rai : ??Per il #RecoveryPlan sarebbe confermata la cifra di 221,5 miliardi. In settimana il CdM che dovrà vararlo. E' quan… - _Carabinieri_ : Un nuovo dolore, una nuova vittima del Covid-19 tra le fila dell’Arma: il Luogotenente Carica Speciale Franco Gagli… - AA311922 : RT @Libero_official: La bozza del #dlcovid mette d'accordo le Regioni e il Cts: attesa la discussione in #Cdm, secondo #Mentana il premier… - nowbacktome_ : @termosiifone Secondo me in sti giorni sei molto sotto pressione e hai voglia di sparire, ma sai anche che ciò pegg… - Lorenz82912589 : RT @Libero_official: La bozza del #dlcovid mette d'accordo le Regioni e il Cts: attesa la discussione in #Cdm, secondo #Mentana il premier… -