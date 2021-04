Donne che odiano le donne | perché non abbiamo ancora appreso il valore della solidarietà?

(Di martedì 20 aprile 2021) C’è un posto speciale all’inferno per leche non aiutano le altreL’ha detto una segretaria di Stato americana, Madeleine Albright. E ce lo ripete ora Chadia Rodriguez, giovane rapper di origine marocchina giunta da poco agli allorinotorietà, nel nuovo singolo “chele” : da quando ce l’ho fatta sto mangiando solo cattiveria e invidia (delle, chiaramente). Per dire quanto la misoginia, l’odio e la competitività siano declinate anche al femminile. Ma, in un mondo dove il monopolio del potere e dei suoi simboli, èsaldamente nelle mani degli uomini, e così l’immaginario culturale e tutte ...

gennaromigliore : #Grillo cercando di auto-assolvere il figlio, manca gravemente di rispetto a tutte le donne vittime di violenza, ta… - riotta : Sinistra, Pd, sindacato, firmatari di mille appelli, intellettuali, movimenti contro la violenza sulle donne, che r… - gennaromigliore : Le parole di Maria Elena sono le parole di tutti noi che consideriamo presunzione di innocenza e rispetto per le do… - mariamacina : RT @Barracciu: #beppegrillo ,vergognati se ne hai ancora capacità e chiedi scusa alla ragazza che ha denunciato tuo figlio e i suoi compagn… - Profilo3Marco : RT @Azione_it: L'#AssegnoUnico è un passo avanti per le famiglie con figli, ma bisogna fare di più sull'occupazione femminile. Servono: asi… -

Ultime Notizie dalla rete : Donne che

ilmessaggero.it

Qual è la differenza? Diversi studi scientifici hanno ormai dimostrato da tempo,levedono i colori in modo diverso, rispetto agli uomini. Questo perché, a livello visivo, leriescono ...Sacchelli : Teniamo contoquesto non vale solo per le: nasce l'idea dei 'mammi', padrisi occupano tanto dei figli ed instaurano un legame molto forte con loro. In alcuni casi, quando ...Lo racconta all’Adnkronos Federica Daga, deputata M5S, quando le viene chiesto di commentare le parole di Beppe Grillo in difesa del figlio Ciro, accusato di stupro di gruppo . «Io ringrazio che ci si ...Lucida e onesta, perché quello che raccontò degli harem e delle donne turche, nelle sue lettere e nel suo diario, era vero. Mentre quello che raccontavano i viaggiatori maschi occidentali era falso, ...