Don Tonino Bello | il poeta di Dio

MonsignorBello in un ritratto del 1990 - Archivio Siciliani . Caro direttore, sono passati 28 anni da quel meriggio di primavera e noi di nuovo siamo qui, a scrivere diBello. Non vogliamo celebrare un uomo, che pure lo meriterebbe. Siamo qui per pensare, per riflettere, guidati da un evento che nella vita di molti di noi ha rappresento una svolta, come ...Antonio Bello,da tutti conosciuto come, è nato ad Alessano, in provincia di Lecce e diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca, il 18 marzo del 1935. Il padre, Tommaso, era maresciallo dei ...Corre l’anno 1993. Don Tonino Bello lascia questa terra: ahimè, non l’ho conosciuto personalmente, avverto quasi un senso di colpa. Un bel dì mi capita fra le mani un libro con alcuni suoi scritti tra ...Così ci lasciava e il messaggio era chiaro e forte. Dinnanzi a noi non la fine del mondo, ma la fine di un mondo. Quello vecchio. Muoiano i falsi miti: confine, patria, guerra, razze ...