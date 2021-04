Dogecoin potrebbe essere il prossimo GameStop? Le migliori piattaforme di scambio per comprare DOGE (Di martedì 20 aprile 2021) Il prezzo di DOGEcoin (DOGE) è esploso di recente. Negli ultimi sette giorni DOGE è aumentato di circa il 490% dopo la crescita esponenziale del suo prezzo avvenuta la settimana scorsa. Solo di venerdì 16 aprile DOGEcoin è salito di un incredibile 100%, raggiungendo brevemente il massimo storico di 0,45$. Sebbene abbia subito un pullback sabato, DOGEcoin non sembra essere stato influenzato dal grande calo avvertito domenica dal resto del mercato delle criptovalute, e solo nell’ultima settimana ha registrato guadagni del 488,6%. Questa recente attività ha anche visto DOGEcoin scalare le classifiche su CoinMarketCap , dove attualmente è la quinta criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato, ... Leggi su coinlist.me (Di martedì 20 aprile 2021) Il prezzo di) è esploso di recente. Negli ultimi sette giorniè aumentato di circa il 490% dopo la crescita esponenziale del suo prezzo avvenuta la settimana scorsa. Solo di venerdì 16 aprileè salito di un incredibile 100%, raggiungendo brevemente il massimo storico di 0,45$. Sebbene abbia subito un pullback sabato,non sembrastato influenzato dal grande calo avvertito domenica dal resto del mercato delle criptovalute, e solo nell’ultima settimana ha registrato guadagni del 488,6%. Questa recente attività ha anche vistoscalare le classifiche su CoinMarketCap , dove attualmente è la quinta criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato, ...

