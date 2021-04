Dl Sostegni, lavori fermi al Senato in attesa di più fondi per anticipare gli aiuti sui costi fissi. Il governo rinvia al decreto bis (Di martedì 20 aprile 2021) lavori fermi in attesa di un eventuale aumento dei fondi con cui finanziare le modifiche proposte dai parlamentari. A partire dalla proroga dell’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico, passando per il prolungamento delle moratorie sui prestiti. Il decreto Sostegni, depositato in Senato il 22 marzo, è al palo nelle commissioni Bilancio e Finanze. Lunedì alle 12 è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti: 2.800 quelli depositati. Ma la scelta e l’esame di quelli “segnalati” sono rinviati per capire se dal governo arriverà il via libera a raddoppiare la dote – attualmente 550 milioni – a disposizione di Palazzo Madama per i correttivi, utilizzando una parte del nuovo scostamento di bilancio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021)indi un eventuale aumento deicon cui finanziare le modifiche proposte dai parlamentari. A partire dalla proroga dell’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico, passando per il prolungamento delle moratorie sui prestiti. Il, depositato inil 22 marzo, è al palo nelle commissioni Bilancio e Finanze. Lunedì alle 12 è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti: 2.800 quelli depositati. Ma la scelta e l’esame di quelli “segnalati” sonoti per capire se dalarriverà il via libera a raddoppiare la dote – attualmente 550 milioni – a disposizione di Palazzo Madama per i correttivi, utilizzando una parte del nuovo scostamento di bilancio ...

