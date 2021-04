“Disumano pensare che non si possa denunciare dopo 8 giorni”: Damiano dei Maneskin contro Girllo (Di martedì 20 aprile 2021) Il cantante dei Maneskin ha voluto rispondere alle parole di Grillo per spiegare ai giovani che una simile linea di pensiero è disumana. Il video di Beppe Grillo di ieri in difesa del figlio Ciro ha generato un caos mediatico. Non perché da padre prenda le difese del ragazzo (è questo un comportamento comprensibile), ma perché nel video scredita la credibilità della giovane che lo ha denunciato e nel farlo indica il ritardo nella denuncia come una possibile prova a supporto dell’innocenza del figlio. Fare passare questo messaggio, però, è errato, in quanto non si può giudicare il percorso psicologico affrontato da una ragazza in seguito ad una violenza subita e non c’è una tempistica entro la quale sporgere denuncia. Affrontare una violenza è qualcosa di complicato e non ci sono comportamenti giusti o sbagliati. Una vittima deve scendere a patti con il ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 20 aprile 2021) Il cantante deiha voluto rispondere alle parole di Grillo per spiegare ai giovani che una simile linea di pensiero è disumana. Il video di Beppe Grillo di ieri in difesa del figlio Ciro ha generato un caos mediatico. Non perché da padre prenda le difese del ragazzo (è questo un comportamento comprensibile), ma perché nel video scredita la credibilità della giovane che lo ha denunciato e nel farlo indica il ritardo nella denuncia come una possibile prova a supporto dell’innocenza del figlio. Fare passare questo messaggio, però, è errato, in quanto non si può giudicare il percorso psicologico affrontato da una ragazza in seguito ad una violenza subita e non c’è una tempistica entro la quale sporgere denuncia. Affrontare una violenza è qualcosa di complicato e non ci sono comportamenti giusti o sbagliati. Una vittima deve scendere a patti con il ...

