Dimentica il freno a mano | Ferrari finisce nel lago di Garda con il proprietario a bordo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dimentica freno

IL GIORNO

Quest'ultimo infatti ha pensato bene di parcheggiare la sua supercar nei pressi della spiaggia Brema a Sirmione , senza azionare ila mano e senza inserire alcuna marcia. Ironia social Essendo ...Sulla rampa d' uscita del garage : esce dall' auto edi inserire ila mano . Il finale è già scritto e solo per miracolo non si trasforma in tragedia. La vettura, infatti, 'scivola' via sulla pendenza e rischia di travolgere la disperata ...Parcheggia la Ferrari, ma la dimentica in folle. Basta un attimo di distrazione e il bolide scivola inesorabilmente nelle acque del lago. E' successo ad un automobilista distratto sul Garda: a Sirmion ...Disavventura a lieto fine a Sirmione: il conducente resta illeso e sui social si scatena l'ironia La notizia, pubblicata sulla pagina Facebook "Sei di Sirmione se", rimbalzata poi sulle pagine web loc ...