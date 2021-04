Diletta Leotta, tapiro da Striscia: “La rottura con Can Yaman? Solo voci” (Di martedì 20 aprile 2021) Diletta Leotta riceverà un altro tapiro d'Oro da Striscia la Notizia. Il motivo? Le voci su una presunta rottura con l'attore Can Yaman Leggi su golssip (Di martedì 20 aprile 2021)riceverà un altrod'Oro dala Notizia. Il motivo? Lesu una presuntacon l'attore Can

Advertising

marieclaire_es : Diletta Leotta ¿confirma su compromiso con Can Yaman? - Luca_zone : RT @Mattiabuonocore: Can Yaman e Diletta Leotta non possono lasciarsi senza mai aver fatto un'ospitata a Verissimo - Ju56228948 : RT @manu86anto: Per tutte quelle persone che in questi giorni, hanno parlato ed anche troppo, non conoscendo soprattutto i fatti, vi metto… - SusyMely1 : RT @sara96429884: «Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo… - Mattiabuonocore : Can Yaman e Diletta Leotta non possono lasciarsi senza mai aver fatto un'ospitata a Verissimo -