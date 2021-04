Diletta Leotta ritira il Tapiro e smentisce le voci della crisi con Can Yaman (Di martedì 20 aprile 2021) Valerio Staffelli ha consegnato un Tapiro d’oro a Diletta Leotta per le voci che corrono sulla presunta rottura con Can Yaman e lei smentisce Non è crisi tra Can Yaman e Diletta Leotta! A sfatare ogni indiscrezione e ogni voce che in questi giorni sono circolate sulla storia d’amore tra l’attore turco e la conduttrice di Dazn ci ha pensato proprio quest’ultima. Diletta Leotta, infatti, è stata raggiunta da Valerio Staffelli che l’ha attapirata proprio per la notizia che circolava sulla separazione da Can Yaman. La consegna del Tapiro d’oro andrà in onda nella puntata di stasera di Striscia la notizia, sempre dalle ore 20:35 su Canale 5. Alle domande di ... Leggi su 361magazine (Di martedì 20 aprile 2021) Valerio Staffelli ha consegnato und’oro aper leche corrono sulla presunta rottura con Cane leiNon ètra Can! A sfatare ogni indiscrezione e ogni voce che in questi giorni sono circolate sulla storia d’amore tra l’attore turco e la conduttrice di Dazn ci ha pensato proprio quest’ultima., infatti, è stata raggiunta da Valerio Staffelli che l’ha attapirata proprio per la notizia che circolava sulla separazione da Can. La consegna deld’oro andrà in onda nella puntata di stasera di Striscia la notizia, sempre dalle ore 20:35 su Canale 5. Alle domande di ...

