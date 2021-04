Diletta Leotta riceve il tapiro d’oro: la verità sulla sua storia con Can Yaman (Di martedì 20 aprile 2021) La bellissima Diletta Leotta riceve il tapiro d’oro da Striscia la Notizia per la sua storia con Can Yaman: le sue dichiarazioni Diletta Leotta e Can Yaman sono una delle coppie più chiacchierate del momento. La loro storia d’amore ha fatto molto discutere. C’è chi ci crede e chi no, ma nel frattempo pare sia L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 20 aprile 2021) La bellissimailda Striscia la Notizia per la suacon Can: le sue dichiarazionie Cansono una delle coppie più chiacchierate del momento. La lorod’amore ha fatto molto discutere. C’è chi ci crede e chi no, ma nel frattempo pare sia L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

marieclaire_es : Diletta Leotta ¿confirma su compromiso con Can Yaman? - StraNotizie : Can Yaman, Diletta Leotta rompe il silenzio e spiega perché lui non è sui social: “Il matrimonio si farà”… - strawberry_friu : Diletta leotta e can yaman si sono già lasciati? - demjswrists : RT @eleoteque: Novella2000: Diletta Leotta ha lasciato Can Yaman. mia madre: - eleoteque : Novella2000: Diletta Leotta ha lasciato Can Yaman. mia madre: -