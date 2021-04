Digital marketing, da “nemico” ad alleato: oltre 100 imprenditori al corso del Duc (Di martedì 20 aprile 2021) Un corso gratuito di Digital marketing per i commercianti iscritti alle associazioni del Duc, a prescindere dalla categoria merceologica di appartenenza, per dare una prima infarinatura e poi approfondire temi come Google e le sue infinite possibilità, il marketing di prossimità, le newsletter, il social selling e gli shop di Facebook e Instagram. Il progetto è partito lunedì 19 aprile, con il primo appuntamento della durata di due ore, al quale hanno partecipato oltre 100 imprenditori interessati a cavalcare le possibilità offerte dal Digitale. Un’esigenza forte nata soprattutto nei primi mesi dell’emergenza sanitaria, durante la quale i commercianti avevano espresso la necessità di essere accompagnati in un percorso che rendesse più familiare il ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 aprile 2021) Ungratuito diper i commercianti iscritti alle associazioni del Duc, a prescindere dalla categoria merceologica di appartenenza, per dare una prima infarinatura e poi approfondire temi come Google e le sue infinite possibilità, ildi prossimità, le newsletter, il social selling e gli shop di Facebook e Instagram. Il progetto è partito lunedì 19 aprile, con il primo appuntamento della durata di due ore, al quale hanno partecipato100interessati a cavalcare le possibilità offerte dale. Un’esigenza forte nata soprattutto nei primi mesi dell’emergenza sanitaria, durante la quale i commercianti avevano espresso la necessità di essere accompagnati in un perche rendesse più familiare il ...

