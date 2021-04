Di notte, Sul mare, clip esclusiva del film breve della regista Francesca Schirru (Di martedì 20 aprile 2021) Di notte, Sul mare è il film di esordio della regista Francesca Schirru: ecco in esclusiva una clip della pellicola selezionata al Bif&st di Bari. Di notte, Sul mare, il film breve di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, segna l'esordio alla regia di Francesca Schirru. La pellicola è stata selezionata al Bif&st di Bari e sarà disponibile in anteprima esclusiva su RaiPlay dal 29 aprile. Nella video clip che potete vedere sopra, i due giovani protagonisti si ritrovano e si baciano con tenerezza mentre la ragazza gli dice "mi sei ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 aprile 2021) Di, Sulè ildi esordio: ecco inunapellicola selezionata al Bif&st di Bari. Di, Sul, ildi cui vi presentiamo una videoin, segna l'esordio alla regia di. La pellicola è stata selezionata al Bif&st di Bari e sarà disponibile in anteprimasu RaiPlay dal 29 aprile. Nella videoche potete vedere sopra, i due giovani protagonisti si ritrovano e si baciano con tenerezza mentre la ragazza gli dice "mi sei ...

