“Devi abbandonare l’Isola dei famosi” Colpo di scena | Ilary Blasi annuncia l’eliminato e il pubblico non la prende bene | “Ma siete sicuri?”

All'Isola dei famosi 2021 i nominati della settimana sono Fariba Tehrani, Vera Gemma e Miryea Stabile. La madre di Giulia Salemi è stata la grande protagonista della puntata condotta da Ilary Blasi con la collaborazione di Massimiliano Rosolino. La persiana è ormai al centro di numerose polemiche e ha litigato furiosamente con Valentina Persia e Gilles Rocca. Nonostante gli screzi Fariba Tehrani continua ad essere molto amata dal pubblico. Al televoto Fariba ha avuto la meglio contro Beatrice Marchetti, che è stata "eliminata". La modella è infatti ancora in gioco. Alla top model è stata data la possibilità di restare su un'altra isola, Playa Imboscada, completamente da sola, come l'ultima spiaggia di tanti anni fa che ha consacrato lo spagnolo Sergio Muniz. Beatrice Marchetti non si è scoraggiata ...

Ultime Notizie dalla rete : Devi abbandonare Incontri online: le cose che non dovresti fare ... ma quando si tratta di trovare un potenziale partner, è meglio abbandonare il gioco. Se sei andato ... E se non lo fanno, non devi ricorrerli.

Isola dei Famosi 2021/ Diretta ed eliminato: Fariba, Vera e Miryea in nomination Devi stare tranquilla, a casa con papà sto bene. Mi manchi tanto perchè sei unica, non perdi mai il ... "Il nome del nono eliminato che deve abbandonare l'isola è Beatrice Marchetti" - dice Ilary Blasi ...

"Devi abbandonare la scuola". Amici, lacrime dopo l'eliminazione Caffeina Magazine Superlega, Florentino Perez va a Torino e Agnelli abbandona la partita dei fondi La svolta è iniziata sette mesi fa, con un incontro a Casa Milan tra il presidente dell’Inter Zhang, quello della Juve Agnelli e l’ad del Milan Gazidis: all’epoca tutti favorevoli ai fondi. Dopo l’acc ...

Isola dei Famosi: il messaggio di Elisa Isoardi Elisa Isoardi, a sorpresa, ha dovuto abbandonare la sua esperienza da naufraga all’Isola dei Famosi in seguito a un incidente che le ha creato un ...

