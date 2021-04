Devastati vetri e poltroncine Trenord | Sono dei delinquenti

(Di martedì 20 aprile 2021) di Daniele De Salvo Il treno avrebbe dovuto approdare in Centrale alle 17.40, ma in Centrale non è mai arrivato, si è fermato alla stazione di Colico dove i vandali lo hanno devastato. A essere ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Devastati vetri

Il Giorno

Da Trenord riferiscono del "danneggiamento di nove sedili, la rottura di alcunisia in carrozza passeggeri sia nella vettura pilota che viaggiava in coda al convoglio e lo svuotamento di ...Tra gennaio e febbraio di quest'anno i treni sono stati colpiti 148 volte (per lo piùrotti e arredi interni distrutti) contro le 104 di un anno fa. Nel 2020 i malintenzionati hanno divelto 3.di Daniele De Salvo. Il treno avrebbe dovuto approdare in Centrale alle 17.40, ma in Centrale non è mai arrivato, si è fermato alla stazione di Colico dove i vandali lo hanno de ...pistoia. Teppisti ancora in azione. E, nel mirino, di nuovo una scuola, questa volta l’istituto Fedi-Fermi di via Panconi, a Pistoia, che, attorno alle dieci di sabato sera è stato fatto bersaglio di ...