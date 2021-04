Detto Fatto, retroscena su Arisa: la richiesta del fidanzato (Di martedì 20 aprile 2021) Jonathan Kashanian ha rivelato un retroscena molto curioso su Arisa e quel litigio che c’è stato con il fidanzato. Ecco che cosa ha Detto nella Superclassifica Jon. A Detto Fatto,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 20 aprile 2021) Jonathan Kashanian ha rivelato unmolto curioso sue quel litigio che c’è stato con il. Ecco che cosa hanella Superclassifica Jon. A,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

borghi_claudio : Carino vedere in televisione #Speranza che parla di #riaperture quando solo ieri in Parlamento aveva detto che non… - Libero00126342 : @KingLebronKobe1 @AntoDamiano1996 ... ma qualcuno gliel’ha detto a Florentino che Milan e Juve, nella loro storia,… - cinziajenna2016 : RT @MARAZ3LDA: Io: 'Okay, trattieniti, Samuele ha sempre da ridire nonostante per ora abbia solo fatto il suo, ma trattieniti.' Sempre io:… - marixfils : @MARAZ3LDA ma io non ho mai detto che loro non gli hanno fatti bene infatti ahaha il mio discorso era per chi dice… - LM_1292 : @Erminio69642109 @battitomilan7 I moralismi li ha fatto De Zerbi, non io. Aziende, hai detto bene, i concetti di sp… -