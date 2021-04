Depositate le mozioni di sfiducia a Speranza

(Di martedì 20 aprile 2021) AGI - Sono state, al Senato, tredial ministro della Salute, Roberto Speranza. E' FdI ad annunciarlo, facendo anche sapere che "la convergenza tecnica ha consentito il raggiungimento delle 33 firme necessarie al deposito della mozione, così come previsto dal Regolamento del Senato". La prima mozione è a firma del capogruppo a Palazzo Madama di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani, la seconda di Gianluigi Paragone, leader di Italexit, e la terza di Mattia Crucioli, per l'Alternativa C'è.

Si rafforza il fronte che spinge per le dimissioni di Roberto Speranza . In Senato sono state depositate ben tre mozioni di sfiducia al ministro della Salute: la prima a firma di Luca Ciriani, capogruppo di Fratelli d'Italia ; la seconda del senatore Gianluigi Paragone, leader di Italexit; la terza di Mattia Crucioli, per l'Alternativa C'è.