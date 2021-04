Denis Bergamini, chiesto il rinvio a giudizio per l’ex fidanzata del calciatore del Cosenza a 32 anni dalla morte (Di martedì 20 aprile 2021) Era il 2 marzo scorso quando, dopo decenni interi di quesiti irrisolti sulla morte di Donato “Denis” Bergamini, l’ex calciatore del Cosenza trovato privo di vita sulla statale ionica all’altezza di Roseto Capo Spulico, è arrivata notizia della decisione della Procura di Castrovillari che aveva notificato l’avviso di conclusione delle indagini per la sua morte. Unica indagata rimasta nel corso dell’inchiesta per quello che sarebbe stato l’omicidio del calciatore è l’ex fidanzata del calciatore, l’allora 19enne. A distanza di oltre un mese, arriva ora la notizia sulla decisione presa dalla Procura della Repubblica di Castrovillari che avrebbe chiesto il ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 20 aprile 2021) Era il 2 marzo scorso quando, dopo decenni interi di quesiti irrisolti sulladi Donato “deltrovato privo di vita sulla statale ionica all’altezza di Roseto Capo Spulico, è arrivata notizia della decisione della Procura di Castrovillari che aveva notificato l’avviso di conclusione delle indagini per la sua. Unica indagata rimasta nel corso dell’inchiesta per quello che sarebbe stato l’omicidio deldel, l’allora 19enne. A distanza di oltre un mese, arriva ora la notizia sulla decisione presaProcura della Repubblica di Castrovillari che avrebbeil ...

