Def, Franco: sostegni all’economia per 4,2% del Pil nel 2021. Bankitalia: plausibile ripresa significativa (Di martedì 20 aprile 2021) Pil -1,2% nel primo trimestre. Via Nazionale: realistica crescita 2021-2022 superiore al 4% ma restano rischi Leggi su ilsole24ore (Di martedì 20 aprile 2021) Pil -1,2% nel primo trimestre. Via Nazionale: realistica crescita-2022 superiore al 4% ma restano rischi

Advertising

Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Def, il ministro Franco in audizione: “Dal 2022 al 2033 altri 56 miliardi per progetti esterni al Recovery” https://t.… - marcoranieri72 : RT @zennaronews: Audizione del Ministro Franco sul #Def, interessanti domande di @borghi_claudio risposte importanti su possibile finanziam… - marcoranieri72 : RT @_xenio_: Domande dell'On. #Borghi al Min. dell'Econ. Daniele #Franco in occasione della sua audizione in Commissioni riunite Bilancio d… - Foy84 : RT @_xenio_: Domande dell'On. #Borghi al Min. dell'Econ. Daniele #Franco in occasione della sua audizione in Commissioni riunite Bilancio d… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Def, il ministro Franco in audizione: “Dal 2022 al 2033 altri 56 miliardi per progetti esterni al Recovery” https://t.… -