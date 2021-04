Decreto sostegni bis | disoccupazione Naspi e Reddito di emergenza | le ultime notizie

(Di martedì 20 aprile 2021)bis, prorogae Rem? Le. Ilha rinnovato ildiper 3 mesi, ovvero per marzo, aprile e maggio 2021, andando a sostituire la proroga delle indennitàe Dis-Coll. Ecco cosa cambia a proposito dei requisiti per il Rem (di) e la compatibilità con lae Dis-Coll.bis Il governo Draghi è al lavoro sulbis, il secondo provvedimento della pandemia che metterà a disposizione dei cittadini aiuti economici. Secondo le...

Advertising

caritas_milano : La Pandemia sta decimando il ceto medio La casa è un bene essenziale che va tutelato consentendo la rinegoziazione… - petergomezblog : Decreto Sostegni, la delusione di commercianti, ristoratori e imprese: “Coprono il 2% delle perdite. Molti non sara… - Palazzo_Chigi : Per ampliare la platea dei vaccinatori e aumentare la capacità di somministrazione sul territorio nazionale - come… - apulderico : RT @caritas_milano: La Pandemia sta decimando il ceto medio La casa è un bene essenziale che va tutelato consentendo la rinegoziazione dei… - nonsonpago1 : RT @caritas_milano: La Pandemia sta decimando il ceto medio La casa è un bene essenziale che va tutelato consentendo la rinegoziazione dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto sostegni

Le nuove indennità Covid una tantum da 2.400 previste nel nuovo- legge 22 marzo 2021, n. 41, il, tardano ad arrivare per alcune categorie di lavoratori. INPS , infatti, senza un apparente motivo, non ha ancora pubblicato la circolare con le modalità di presentazione della ...L'INPS ha pubblicato ieri le istruzioni complete sulle nuove indennità da 2400 euro istituite dalper i lavoratori precari ovvero dipendenti a termine, stagionali, intermittenti, venditori a domicilio, occasionali. Sono stanziati a questo fine circa 900 milioni di euro Va ...Recovery Fund, i primi venti miliardi della UE arriveranno entro l'estate. La commissione ha dettato le direttive. L’obiettivo è raccogliere sul mercato circa 150 miliardi l’anno ...(Teleborsa) – L’INPS annuncia che il termine per la presentazione delle nuove domande per il “Bonus 2400 euro”, previsto dal Decreto Sostegni è stato posticipato da fine ...