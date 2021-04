Decreto Draghi, scuole superiori in presenza almeno al 50% in zona rossa e al 60% in arancione e gialla (Di martedì 20 aprile 2021) Repubblica riporta le principali novità contenute nella bozza di Decreto che il governo sta mettendo a punto dopo l’incontro con le Regioni di oggi pomeriggio e in attesa del Consiglio dei ministri di domani. La bozza è ancora suscettibile di modifiche. Le misure dovrebbero entrare in vigore dal 26 aprile fino al 31 luglio. Ne pubblichiamo gli stralci relativi alla scuola. “Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 aprile 2021) Repubblica riporta le principali novità contenute nella bozza diche il governo sta mettendo a punto dopo l’incontro con le Regioni di oggi pomeriggio e in attesa del Consiglio dei ministri di domani. La bozza è ancora suscettibile di modifiche. Le misure dovrebbero entrare in vigore dal 26 aprile fino al 31 luglio. Ne pubblichiamo gli stralci relativi alla scuola. “Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato insull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 dellegislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di ...

