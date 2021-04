Decreto Covid | scuole superiori in presenza nelle zone gialle e arancioni dal 60% al 100% | nelle zone rosse dal 50% al 75% Deroghe solo in caso di focolai BOZZA PDF

(Di martedì 20 aprile 2021) Il nuovoentrerà in vigore dal 26 aprile (verrà approvato entro venerdì 26 e sostituirà ildi aprile attualmente in vigore) e indicherà il calendario e le regole per le riaperture, con 11 regioni e le province di Trento e Bolzano che, dati alla mano, puntano alla zona gialla. L'articoloindal 60% aldal 50% al 75%.indi...

Oggi il Comitato tecnico scientifico, poi il confronto con le regioni, e mercoledì, o al più tardi giovedì, il Consiglio dei ministri per mettere nero su bianco il nuovoche indicherà il calendario e le regole per le riaperture, con 11 regioni e le provincie di Trento e Bolzano che, dati alla mano, puntano alla zona gialla. Il governo conferma la road map ......di mettere a disposizione il massimo supporto a settori letteralmente annichiliti dalle misure di contenimento a causa della pandemia Sars- 19". Poi aggiunge: " Approfittiamo del...In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus ... ma non confermati da tampone molecolare". Il nuovo decreto Draghi entrerà in vigore dal 26 aprile (verrà ...In questi giorni in Senato siamo al lavoro per emendare il testo del Decreto Sostegni. In merito a ciò ho ritenuto che fosse utile presentare una serie di emendamenti perché ritengo che il provvedimen ...