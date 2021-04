Days Gone 2: la petizione per realizzare il capitolo ha superato le 55mila firme (Di martedì 20 aprile 2021) Negli scorsi giorni è partita una petizione per salvare Days Gone 2. Più di 55mila le firme che vorrebbero un nuovo capitolo del brand, scopriamone di più in questa news Days Gone avrà un futuro? Questa è la domanda che molti utenti e fan del gioco si stanno ponendo in queste ultime settimane. Tutto, soprattutto, in seguito alle novità relative al prossimo Uncharted di cui, stando a quanto dichiarato dalla stessa Sony, se ne occuperà Bend Studio, azienda a capo della produzione con protagonista il motociclista Deacon. Più di 55mila persone, però, sperano in un Days Gone 2, e hanno firmato proprio una petizione per far sì che accada. La petizione per ... Leggi su tuttotek (Di martedì 20 aprile 2021) Negli scorsi giorni è partita unaper salvare2. Più dileche vorrebbero un nuovodel brand, scopriamone di più in questa newsavrà un futuro? Questa è la domanda che molti utenti e fan del gioco si stanno ponendo in queste ultime settimane. Tutto, soprattutto, in seguito alle novità relative al prossimo Uncharted di cui, stando a quanto dichiarato dalla stessa Sony, se ne occuperà Bend Studio, azienda a capo della produzione con protagonista il motociclista Deacon. Più dipersone, però, sperano in un2, e hanno firmato proprio unaper far sì che accada. Laper ...

Advertising

tuttoteKit : Days Gone 2: la petizione per realizzare il capitolo ha superato le 55mila firme #DaysGone2 #SIEBendStudio #Sony… - bigdarktiger : Days Gone 2 Cancellato? Colpa dei giocatori - martinabrui_ph : Orde di zombie in Days Gone che somigliano alle fans impossessate quando aprivano i cancelli per i concerti dei… - Lostingroove : È uscito “Gone are the days”, il nuovo singolo del Dj/producer KYGO feat. James Gillespie - CRIS_GO47 : RT @Multiplayerit: Days Gone 2 cancellato: colpa degli utenti che non comprano a prezzo pieno? -