DayDreamer – Le Ali del Sogno | anticipazioni del 21 aprile | Sanem non ascolta i suoi genitori

(Di martedì 20 aprile 2021) Terzo appuntamento settimanale di– Le Ali delBen ritrovati con un nuovo appuntamento con lesu– Le Ali del, la serie tv turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nel nuovo episodio in onda mercoledì 212021? Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia dicono L'articolo proviene da KontroKultura.

Dopo la decisione dell'interprete di- Ledel sogno di sparire da Instagram, il giornalista Santo Pirrotta, intervenuto all'interno della trasmissione 'Ogni mattina' condotto da ...- ledel sogno , anticipazioni e trame puntate settimanali da lunedì 26 a venerdì 30 aprile 2021 : Can cerca di ricostruire i pezzi della sua vita perduta. Sanem torna a vestirsi come ...Nelle puntate di DayDreamer dal 26 al 30 aprile, Sanem farà di tutto per far riaffiorare nella mente di Can i ricordi della loro storia d’amore ...Le anticipazioni delle nuove puntate di DayDreamer fino al 30 aprile: Mihriban perde le staffe nei confronti di Huma ...