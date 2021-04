Dayane Mello e Balotelli | nuovi sviluppi | avvistati a casa di Galliani

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

La modella e il calciatore sarebbero sempre più vicini: avvistati a casa di Adriano ...C'è una nuova coppia vip all'orizzonte pronta far impazzire i giornali di gossip e gli amanti delle cronache rosa: stiamo parlando precisamente di Mario Balotelli e. A sganciare la bomba è stato il giornalista, direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, che ospite di Ogni Mattina su Tv8, ha appunto raccontato tutti i dettagli della vicenda. Elisa ...Si continua a mormorare che tra Mario Balotelli e Dayane Mello ci sia in atto un ritorno di fiamma. La storia avrebbe avuto ulteriori sviluppi, come rivelato da Roberto Alessi. Il direttore di Novella ...Dayane Mello e Mario Balotelli: ritorno di fiamma? L'ultimo gossip di Roberto Alessi Nella puntata di oggi di Ogni Mattina c'era il direttore del magazine ...