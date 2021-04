Dante | a Ravenna ‘Le Arti al tempo dell’esilio’ | in mostra le opere ammirate dal poeta negli anni successivi alla cacciata da Firenze

(Di martedì 20 aprile 2021) Il successo neldella figura diAlighieri lo si può misurare in tante maniere. Per esempio con la permanenza nel nostro vocabolario comune di parole ed espressioni tratte dai suoi scritti, oppure col numero di iniziative collegate al VII centenario dsua morte, che avvenne anel 1321. Per l’occasione, la città che ospita le sue spoglie ha messo a punto un programma di tre mostre – sotto l’unica etichetta di. Gli occhi e la mente – la prima delle quali è stata inaugurata la scorsa estateBiblioteca Classense col titolo Inclusa est flamma.1921: il Secentenario della morte die che fa rivivere il VI centenariosco del 1921, apertosi l’anno primapresenza ...

Advertising

ravennafestival : RT @giroditalia: The Giro Stage Cities turn pink! | Le città del Giro illuminate di rosa! #ItaliainRosa #GirodItalia #Giro #inEmiliaRomagna… - Tittygay : RT @RosyTravRomagna: Se vado a lido di Dante Ravenna a prendere il sole nuda!!!!! - mewmewtokyo : RT @Annalisa3073: Street art a Ravenna, Dante di Eduardo Kobra ??web - Paola39026704 : RT @Annalisa3073: Street art a Ravenna, Dante di Eduardo Kobra ??web - meryanne61 : RT @Annalisa3073: Street art a Ravenna, Dante di Eduardo Kobra ??web -

Ultime Notizie dalla rete : Dante Ravenna

Il Fatto Quotidiano

ha posto, ancora una volta,al centro dell'attenzione a livello nazionale e internazionale e gli eventi in programma potranno richiamare un vasto pubblico di turisti, appena saranno ...ha posto, ancora una volta,al centro dell'attenzione a livello nazionale e internazionale e gli eventi in programma potranno richiamare un vasto pubblico di turisti, appena saranno ...Adesso i giocatori devono metterci fino all'ultima goccia di energia per vincere domenica contro il Ravenna e tutti i tifosi devono fare ... senza poter contare neppure sugli incassi allo stadio. Si ...La storia che abbiamo visto fa molto riflettere: è possibile pensare solo ai soldi e lasciare la famiglia e gli affetti alle spalle? Non posso neanche pensare che un uomo non darebbe neanche uno spicc ...