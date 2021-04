Daniele Piervincenzi: Le mafie approfittano della crisi economica per insediarsi nel tessuto sociale (Di martedì 20 aprile 2021) Daniele Piervincenzi: “Mappe Criminali racconta la morfologia nazionale delle organizzazioni mafiose, evitando la spettacolarizzazione del male” Negli Stati Uniti lo chiamano true crime. Il racconto progressivo di fatti criminali realmente accaduti con la leva dell’inchiesta sul campo, abbinata all’affabulazione della narrativa di genere: dalla dilatazione cadenzata nella ricostruzione degli eventi, all’interludio con dichiarazioni dei protagonisti. Ingredienti di sicura efficacia per destare l’attenzione dello spettatore. Scoperchiando, nel caso di Mappe Criminali – in seconda serata ogni martedì su TV8 – un vaso di Pandora noto solo a metà. «L’intreccio tra finanza e organizzazioni mafiose ha oggi raggiunto un nuovo livello di pericolosità, la mafia non è solo quella della violenza di strada, è quella dei colletti ... Leggi su tvzoom (Di martedì 20 aprile 2021): “Mappe Criminali racconta la morfologia nazionale delle organizzazioni mafiose, evitando la spettacolarizzazione del male” Negli Stati Uniti lo chiamano true crime. Il racconto progressivo di fatti criminali realmente accaduti con la leva dell’inchiesta sul campo, abbinata all’affabulazionenarrativa di genere: dalla dilatazione cadenzata nella ricostruzione degli eventi, all’interludio con dichiarazioni dei protagonisti. Ingredienti di sicura efficacia per destare l’attenzione dello spettatore. Scoperchiando, nel caso di Mappe Criminali – in seconda serata ogni martedì su TV8 – un vaso di Pandora noto solo a metà. «L’intreccio tra finanza e organizzazioni mafiose ha oggi raggiunto un nuovo livello di pericolosità, la mafia non è solo quellaviolenza di strada, è quella dei colletti ...

