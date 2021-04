Daniela Ferolla, l’ex Miss Italia confessa: «Mi imbruttivo per essere credibile e accettata» (Di martedì 20 aprile 2021) Classe 1984, Daniela Ferolla è una giornalista e conduttrice televisiva. Nel 2001 ha vinto il titolo di Miss Italia, e da allora la sua carriera non si è mai fermata. La Ferolla è stata un volto noto dei programmi Rai “Uno mattina” e “La vita in diretta”. Dal 2014 al 2019 ha condotto “Linea verde” e dal 2019 conduce con Marcello Masi “Linea Verde Life” in onda il sabato su Rai 1. l’ex Miss Italia ha deciso di scrivere anche un libro, intitolato “Un attimo di respiro”. L’opera è nata durante il lockdown e parla proprio di tutto quel tempo che abbiamo recuperato con noi stessi. Daniela Ferolla, l’ex Miss Italia parla del suo nuovo libro “Un attimo di ... Leggi su urbanpost (Di martedì 20 aprile 2021) Classe 1984,è una giornalista e conduttrice televisiva. Nel 2001 ha vinto il titolo di, e da allora la sua carriera non si è mai fermata. Laè stata un volto noto dei programmi Rai “Uno mattina” e “La vita in diretta”. Dal 2014 al 2019 ha condotto “Linea verde” e dal 2019 conduce con Marcello Masi “Linea Verde Life” in onda il sabato su Rai 1.ha deciso di scrivere anche un libro, intitolato “Un attimo di respiro”. L’opera è nata durante il lockdown e parla proprio di tutto quel tempo che abbiamo recuperato con noi stessi.parla del suo nuovo libro “Un attimo di ...

Advertising

HuffPostItalia : L'ex Miss Italia Daniela Ferolla: 'Mi imbruttivo per essere accettata' - infoitcultura : Lex Miss Italia Daniela Ferolla Mi imbruttivo per essere presa sul serio - zazoomblog : Storie Italiane Daniela Ferolla rivela: “Dicevano che non avevo cervello” - #Storie #Italiane #Daniela #Ferolla - pixel_di : RT @HuffPostItalia: L'ex Miss Italia Daniela Ferolla: 'Mi imbruttivo per essere accettata' - Daniela_Ferolla : RT @Unf_Tweet: -